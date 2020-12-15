Чемпион Европы по фигурному катанию, участник Олимпийских игр, уроженец Ухты Дмитрий Алиев сегодня приступил к тренировкам и, возможно, всё же примет участие в Чемпионате России, который пройдет в Челябинске с 22 по 24 декабря. Окончательное решение примет тренерский штаб. Ранее Дмитрий сдал положительный тест на коронавирус, но сумел побороть болезнь и сейчас активно восстанавливается. 9 декабря российская федерация фигурного катания на коньках опубликовала предварительный состав участников, в котором значатся и Дмитрий Алиев, и его давний соперник Михаил Коляда. В мужском одиночном и женском одиночном катании выступят по 18 участников, за медали Чемпионата России также поборются 15 танцевальных дуэтов и 12 пар.