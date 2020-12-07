«Детали недели» — Чистый расчет

В Коми разработают программу перевода котельных на биотопливо. Это касается, главным образом, лесных районов республики. Соответствующее поручение дал Правительству Владимир Уйба во время своей рабочей поездки в Усть-Куломский район.

Переход с мазута и угля на топливные гранулы и брикеты дает ощутимый экономический эффект и решает сразу несколько задач: в части утилизации отходов лесопереработки, развития глубокой переработки древесины и создания новых рабочих мест.