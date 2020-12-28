«Детали года» — Технология успеха

О буднях тех, кто наполняет наши дома теплом и светом. На этой неделе свой профессиональный праздник отметили энергетики. Этот день посвящен всем тем, кто трудится в отрасли, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. Одно из ведущих предприятий на этом рынке в нашей Республике – «Коми Коммунальные технологии» вот уже более 5 лет обеспечивает условия для устойчивой работы и развития жилищно-коммунального комплекса региона.