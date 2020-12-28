«Детали года» — Хроника коронавируса

Почти 10 миллиардов рублей – с таким дефицитом был принят бюджет республики на следующий год. Эксперты прогнозируют – в следующие три года ситуация будет непростой. Падение доходов напрямую связано с пандемией. Предприятия теряют рынки сбыта, сокращается потребление, некоторые компании приостанавливают работу, а то и вовсе закрываются. Коронавирус оказался сильнее любых зарубежных санкций, введенных по отношению к нашей стране.

Напомним, эта зараза впервые была зафиксирована у нас 16-го марта. День, который разделил нашу жизнь на «до» и «после».