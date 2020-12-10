Активисты ОНФ в Коми приняли вопросы пенсионерки и направили их через онлайн-форму в интернете на прямую линию с президентом.

В ОНФ создано новое мобильное приложение «ОНФ», основной целью которого является сбор обращений от граждан и передача их волонтерам и НКО для решения.

«Новая разработка объединит в себе три ранее действующих приложения «ОНФ. Помощь», «ОНФ. Новости» и «ОНФ. Народный контроль», – рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ Сергей Горбунов. – Пользователи новой платформы смогут получать информацию о деятельности, проектах, площадках и акциях ОНФ. В разделе «Опросы» можно пройти опросы по самым острым вопросам, волнующим общество, что в итоге сформирует предложение ОНФ к правительству РФ по внесению корректировок в законодательство».

Главная и традиционно самая востребованная пользователями функция приложения – возможность обратиться за помощью к волонтерам. Интересно, что после отработки ОНФ обращения гражданина предусмотрена оценка полученной помощи самим заявителем, и если он неудовлетворен, то обращение отправляется на доработку.

В дальнейшем разработчики приложения планируют интегрировать «ОНФ» с федеральной системой платформ обратной связи для отработки обращений, решение по которым находится в компетенции региональных органов власти.

Скачивание и пользование приложением не требует авторизации и регистрации, но для обращения за помощью регистрация потребуется. С 15 декабря 2020 г. три старых приложения действовать не будут, их пользователям будет предложено скачать новую платформу. Приложение уже доступно на платформах для Android и IOS:

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BE%D0%BD%D1%84/id1494702349

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.onf.dobro