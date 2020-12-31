2020-ый год выдался не простым

2020-ый уходит. А вместе с ним, будем надеяться, и все тревоги. Год выдался не простым. Много действий было предпринято со стороны властей Коми, чтобы сначала остановить пандемию, а потом смягчить удар, который COVID-19 нанёс по всем без исключения отраслям. Здравоохранение, образование, культура и спорт, экономика и политика. Мы стали жить иначе. С большей ответственностью. Ведь, несмотря на все минусы, именно уходящий високосный год нам ещё раз показал, как важно быть сплочёнными, но при этом строго соблюдая социальную дистанцию. Будущий год будет непростым, в первую очередь с точки зрения финансов.