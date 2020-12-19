160-летие школы в селе Часово Сыктывдинского района

В селе Часово Сыктывдинского района отметили 160-летие школы.

С юбилеем учащихся и педагогов образовательного учреждения поздравил Глава Республики Коми Владимир Уйба.

«Я с огромной радостью приехал сегодня к вам, чтобы поздравить с таким замечательным событием – 160-летием Часовской школы. Школа славится своими традициями, здесь царит атмосфера любви к детям. В юбилейный год школа переехала в новое, современное здание, построенное по самым передовым технологиям, соответствующее всем стандартам и требованиям. Дорогие ребята, любите свою школу, учитесь с удовольствием, чтобы вырасти хорошими специалистами. Уважаемые педагоги, желаю вам терпения и, конечно, благодарности воспитанников», — отметил Владимир Уйба, подарив сертификат на укрепление материально-технической базы образовательного учреждения.

Школа в селе Часово была создана в 1860 году. Сегодня школа располагается в двух новых одноэтажных зданиях, рассчитанных на 110 учащихся и 35 воспитанников детского сада. Их построили в этом году.

Все учебные и административные помещения оборудованы необходимой мебелью, учебно-наглядными пособиями, электронными образовательными ресурсами, компьютерной техникой, проекторами. Здание школы подключено к Интернету.

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