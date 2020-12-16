16 сыктывкарских школ, один детский сад и детский дом присоединились к Всероссийской акции БумБатл

Вот уже три недели ребята собирают макулатуру. В итоге все вместе набрали почти 3 тысячи килограммов полезного сырья. Если переводить на деньги – это примерно 12 тысяч рублей. Вырученные средства от сдачи бумажных отходов решено направить на приобретение кормов питомцу Республиканского центра экологического образования яку Гаврюше. 2 года назад республиканское отделение Российского движения школьников взяло шефство над животным.