Выполнение невыполненых заданий после отключения света

100 лайков-стример танцует | 150 лайков-стример 10 раз отжимается.

В 01:00 Грибабас уходит со стрима.

🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker

🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

🔴 https://donatepay.ru/d/61035

🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)

Пожалуйста в донате сообщайте, что выполнить.

🔵 Привет изподвыподверта 99 руб.

🔵 Запись в тетрадь Грибабаса 99 руб. (не более трёх слов, не политика, не мат и что-то нехорошее)

🔵 Песня 130 руб (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за стрим.

🔵 Караоке 130 руб.

🔵 Рассказать историю из жизни 99 руб.

🔵 Песня+танец 250 руб.(песня без мата)

🔵 Сигна 150 руб.(имена, ники без похабщины)

🔵 Зажечь свечу с добрыми пожеланиям 500 руб.

🔵 Бег на месте 5 минут 300 руб. (не более часа за стрим)

🔵 Отжимание 10 раз 300 руб. (2 раза за стрим или предварительно спросите)

🔵 Порвать футболку на себе 2000 руб.

🔵 Реклама вашего канала на стриме 300 руб.

🔵 Грибабас отправляется на такси туда и обратно покататся, разговаривает с водителем, всё записывается на видеокамеру, только звук, камера лежит на заднем сиденье включенная. 5000 руб.

🔵 Джон в памперсе лежит на полу и дрыгает ножками, Грибабас подходит и кормит его из бутылочки молоком. 10000 руб.

🔴 Лопнуть шарик с номером задания 300 руб.

——ЗАДАНИЯ:

1. Танец в стиле бандита.

2. Вести стрим с морковкой во рту 5 минут(кому короткая спичка).

3. Сценка Клюкер следователь допрашивает Грибабаса.

4. Кому короткая спичка, ведёт стрим с прищепками на ушах и носу 10 минут.

5. Грибабас обходит бутылки с закрытыми глазами.

6. Кому короткая спичка тот обмазывает лицо опоненту варённой сгущёнкой.

7. С тостом в честь донатера выпить по баночке безалкогольного пива.

8. Вести стрим 5 минут с высунутым языком.

9. Пять пар разных штук, Грибабас выбирает по одной из каждой пары.

10. Зажигаем свечу в честь донатера.

11. Джон выбирает яйцо и бьёт об голову себе(два яйца на выбор одно сырое, одно варённое).

12. Скороговорки.

13. Джон разукрашивает лицо, как у ХЭЛБОЯ.

14. Дегустация нового напитка.

15. Грибабас разукрашивает лицо, как у ХЭЛБОЯ.

16. Стримеры ведут трансляцию в масках мишки и котика 10минут.

17. Сценка с микрофоном.

18. Дегустация нового продукта.

19. Грибабас читает смешной стих о сегодняшнем дне.

20. Кому достаётся короткая спичка, тот опахалом обмахивает стримера 10 минут.

21. Грибабас угадывает напитки.

22. Зрители заказывают два танца.

23. Грибабас звонит другу Клюкера в контакте.

24. Грибабас ВЯЛЕННЫЙ КОРОЛЬ.

25. Большая сигна донатеру.

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✔️Почта klyuker@gmail.com

✔️Адрес для посылок, индекс 140209, Московская область, г.Воскресенск, ул. Кагана д.23,

а/я-235, Нагорных Александру Леонидовичу

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#клюкер #стрим