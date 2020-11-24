Выполнение невыполненых заданий после отключения света
100 лайков-стример танцует | 150 лайков-стример 10 раз отжимается.
В 01:00 Грибабас уходит со стрима.
🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker
🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает
🔴 https://donatepay.ru/d/61035
🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)
Пожалуйста в донате сообщайте, что выполнить.
🔵 Привет изподвыподверта 99 руб.
🔵 Запись в тетрадь Грибабаса 99 руб. (не более трёх слов, не политика, не мат и что-то нехорошее)
🔵 Песня 130 руб (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за стрим.
🔵 Караоке 130 руб.
🔵 Рассказать историю из жизни 99 руб.
🔵 Песня+танец 250 руб.(песня без мата)
🔵 Сигна 150 руб.(имена, ники без похабщины)
🔵 Зажечь свечу с добрыми пожеланиям 500 руб.
🔵 Бег на месте 5 минут 300 руб. (не более часа за стрим)
🔵 Отжимание 10 раз 300 руб. (2 раза за стрим или предварительно спросите)
🔵 Порвать футболку на себе 2000 руб.
🔵 Реклама вашего канала на стриме 300 руб.
🔵 Грибабас отправляется на такси туда и обратно покататся, разговаривает с водителем, всё записывается на видеокамеру, только звук, камера лежит на заднем сиденье включенная. 5000 руб.
🔵 Джон в памперсе лежит на полу и дрыгает ножками, Грибабас подходит и кормит его из бутылочки молоком. 10000 руб.
🔴 Лопнуть шарик с номером задания 300 руб.
——ЗАДАНИЯ:
1. Танец в стиле бандита.
2. Вести стрим с морковкой во рту 5 минут(кому короткая спичка).
3. Сценка Клюкер следователь допрашивает Грибабаса.
4. Кому короткая спичка, ведёт стрим с прищепками на ушах и носу 10 минут.
5. Грибабас обходит бутылки с закрытыми глазами.
6. Кому короткая спичка тот обмазывает лицо опоненту варённой сгущёнкой.
7. С тостом в честь донатера выпить по баночке безалкогольного пива.
8. Вести стрим 5 минут с высунутым языком.
9. Пять пар разных штук, Грибабас выбирает по одной из каждой пары.
10. Зажигаем свечу в честь донатера.
11. Джон выбирает яйцо и бьёт об голову себе(два яйца на выбор одно сырое, одно варённое).
12. Скороговорки.
13. Джон разукрашивает лицо, как у ХЭЛБОЯ.
14. Дегустация нового напитка.
15. Грибабас разукрашивает лицо, как у ХЭЛБОЯ.
16. Стримеры ведут трансляцию в масках мишки и котика 10минут.
17. Сценка с микрофоном.
18. Дегустация нового продукта.
19. Грибабас читает смешной стих о сегодняшнем дне.
20. Кому достаётся короткая спичка, тот опахалом обмахивает стримера 10 минут.
21. Грибабас угадывает напитки.
22. Зрители заказывают два танца.
23. Грибабас звонит другу Клюкера в контакте.
24. Грибабас ВЯЛЕННЫЙ КОРОЛЬ.
25. Большая сигна донатеру.
————————————————————————————
✔️Почта klyuker@gmail.com
✔️Адрес для посылок, индекс 140209, Московская область, г.Воскресенск, ул. Кагана д.23,
а/я-235, Нагорных Александру Леонидовичу
✔️Канал где выходят наши видео https://www.youtube.com/channel/UCX1unGvusBNj_hJeh3Hi2VA?sub_confirmation=1
✔️Группа в контакте https://vk.com/johnklyuker
✔️Instagram https://www.instagram.com/klyuker/
⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com
😎 В чате могут дать бан за:
🔸Ненормативную лексику
🔸Рекламу
🔸Оскорбления
🔸Спам
🔸За вопросы о Надимацуте.
🔸Политику.
#клюкер #стрим