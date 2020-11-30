Владимир Уйба выступил на конференции лес наше богатсво

«При использовании лесов важно учитывать интересы местного населения». Об этом Глава Коми заявил, принимая участие в Корткеросской районной конференции Коми народа. Она состоялась по видеосвязи. Тема, которую обсуждали — «Лес – наше богатство». На прошлой неделе вопрос задали местные лесозаготовили. Не всегда им удаётся конкурировать с компании из других регионов при участии в аукционах. В результате, региональному Правительству поручено исправить ситуацию в пользу жителей.