Владимир Уйба озвучил доклад о результатах деятельности Правительства за прошлый год

Не цифры, показатели, и объемы освоенных средств, а реальные позитивные изменения, которые почувствуют люди, — это главная цель всей работы, отметил Владимир Уйба в своем докладе о результатах деятельности Правительства за прошлый год. Напомним, согласно Конституции Коми высшее должностное лицо республики ежегодно представляет такой отчет. С чем пришли к 20-му году, и какие направления развиваем – об этом Владимир Уйба рассказал сегодня.