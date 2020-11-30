В Сыктывкаре сотрудники ОМОН поздравили с Днем матери вдову погибшего сослуживца

В День матери сотрудники отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по Республике Коми навестили вдову старшины милиции Ложкина Андрея Васильевича, погибшего при исполнении служебного долга.

Специалист группы кадров ОМОН капитан полиции Евгений Изъюров от лица командования и всего личного состава отряда поздравил Елену Николаевну с праздником, пожелал ей крепкого здоровья, благополучия, заботы и внимания близких. «Бойцы отряда чтят подвиг товарищей, с честью и до конца выполнивших свой профессиональный и служебный долг. Герои, погибшие при исполнении служебных обязанностей, всегда будут для нас образцом чести и мужества. Они всегда в наших сердцах», — отметил капитан полиции Евгений Изъюров.

Елена Ложкина поблагодарила офицера за заботу, внимание и постоянную поддержку.