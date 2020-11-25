В Сыктывкаре росгвардейцы задержали подозреваемых в хищении имущества

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми несколько раз выезжали по сигналу «Тревога» в гипермаркет по Сысольскому шоссе. На месте происшествия были задержаны граждане, совершившие хищение товаров.

Так, молодой человек 2002 года рождения, находясь в торговом зале, выбирал средства личной гигиены. Один из предметов он спрятал в карман куртки, а упаковку от бритвенного набора вскрыл прямо в зале. Его действия были замечены работниками магазина, которые вызвали службу безопасности.

В другом случае 34-летний мужчина и 21-летний молодой человек спрятали товары в сумке и попытались вынести их, не оплатив покупки. Работники магазина заметили факт хищения по записям с камер видеонаблюдения и нажали на кнопку тревожной сигнализации. На место происшествия прибыл автоэкипаж группы задержания вневедомственной охраны, который задержал злоумышленников и доставил их в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным фактам проводится проверка.