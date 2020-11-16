В сети появился новый сингл Алексея Фомина с будущего альбома

Алексей Фомин – довольно известный российский композитор и аранжировщик. Специализируется на произведениях в стиле «нью-джаз» (также джазтроника), для которого характерно объединение джазовых элементов с другими стилями, такими как соул и фанк. О музыканте пишут интернет-газеты, несмотря на то, что он не дает концертов и не выступает по телевидению. Событие готовящегося к выходу нового мини-альбома Фомина обсуждают в сети. Известно, что новый трек из его грядущего альбома, получил название «Картинки прошлого». На первый взгляд это типичная музыкальная композиция Алексея Фомина — красивая и душевная, однако ее аранжировка и характер звучания сильно отличается от треков предыдущего альбома «В быстром потоке». Прослушивание новинки заставляет представить картинки из жизни и выводит на первый план мысли и чувства. Сингл был записан при поддержке московского звукозаписывающего лейбла «ONE Music».

Напомним, что в апреле исполнитель выпустил альбом «В быстром потоке» ставший довольно известным. Особую популярность получил заглавный трек, а также композиция «Качаясь на волнах».