В России появились продовольственные карточки для семей с детьми

В ноябре 2020 г. в России начала работу программа поддержки нуждающихся семей с детьми «Продовольственная карта». Социальную инициативу запустил благотворительный Фонд продовольствия «Русь» совместно с сетью магазинов «Магнит» и компанией Humanventure. Программу поддержал Общероссийский народный фронт и региональные органы социальной защиты населения. С использованием ПРОДкарты семьи – участники программы смогут ежемесячно приобретать продукты питания на сумму 1000 руб.

«Всероссийская акция #МыВместе показала, насколько высока потребность в базовой помощи в условиях чрезвычайной ситуации, – отметил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. – Мы все увидели эту народную взаимовыручку. И при этом осознали, что, например, адресно развозить продуктовые наборы в каждую нуждающуюся семью – это непросто. Особенно, когда нужно делать это регулярно и длительно. Поэтому считаем, что ПРОДкарта реализует новый подход к адресной продуктовой помощи. Вместе с тем важно обеспечить прозрачность процесса, чтобы партнеры, которые поддерживают проект, были уверены в том, что помощь доходит до тех, кому она нужна, в полном объеме».

Президент благотворительного Фонда продовольствия «Русь» Юлия Назарова уточнила детали программы: «Формат ПРОДкарты позволяет даже в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусом, оперативно оказывать продуктовую поддержку семьям практически в любом регионе страны. Каждая карта проходит регистрацию в приложении, что исключает возможность обналичивания средств или их нецелевое использование. У фонда есть возможность, не раскрывая персональных данных наших семей, направлять жертвователям отчеты с указанием буквально всей информации из чека, полученного при покупке товаров».

Президент, генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг подчеркнул: «Мы понимаем, насколько важно помогать наиболее уязвимым категориям населения и не быть в стороне от их проблем. Наш собственный масштабный социальный проект #МагнитЗабота, который мы начали реализовывать весной этого года, показал, что такая поддержка очень значима и нужна россиянам. Механика программы «Продовольственная карта» позволяет ее участникам снижать расходы на продукты питания и совершать покупки в удобном месте за счет нашей широкой сети магазинов».

Новая инициатива имеет простую и прозрачную механику: Фонд «Русь» закрепляет за каждой нуждающейся семьей индивидуальную ПРОДкарту, счет которой ежемесячно пополняется на 1000 бонусов. С использованием бонусов семья покупает продукты питания в магазинах «Магнит». 1 бонус приравнивается к 1 руб.

На этапе тестирования семьям разрешено приобретать только продукты питания, относящиеся к корзине первой необходимости. Речь идет о таких товарах, как крупы, макаронные изделия, масло, молочные продукты, фрукты и овощи. Приобретение алкоголя и табачных изделий с использованием ПРОДкарты запрещено.

В качестве пилотных регионов – участников программы выбраны Санкт-Петербург, а также Ростовская и Владимирская области. В каждом из этих регионов действует собственное региональное отделение Фонда «Русь», которое отвечает за подбор базы семей для участия в программе совместно с органами социальной защиты населения, а также аппаратами региональных уполномоченных по правам ребенка.

Сейчас ПРОДкартами начали пользоваться 1 тыс. семей с детьми, среди них – многодетные, неполные семьи, матери-одиночки, семьи с детьми-инвалидами. Каждая семья становится пользователем ПРОДкарты на срок от трех до шести месяцев.

Развитие программы предполагает увеличение числа регионов-участников и семей, имеющих право на пользование ПРОДкартой. Целью организаторов является оказание помощи 2 млн семей, которые, по данным Росстата, являются нуждающимися. Пополнение баланса ПРОДкарт происходит за счет пожертвований компаний и физических лиц. На сайте ПРОДкарта.рф уже открыт сбор денежных пожертвований на эти цели.