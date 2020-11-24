В Общественной палате обсудили проект территориальной схемы по обращению с ТКО

По информации регионального Минприроды обновленная схема предусматривает строительство полигонов, мусоросортировочных станций и установок термодеструкции — две в воркутинском районе, по одной в Усть-Цилемском и на левом берегу реки Печора. Новая технология позволит утилизировать мусор на месте, а не возить его за сотни километров. В конечном итоге, это может существенно снизить тариф. Сегодня до 80 процентов структуры тарифа на обращение с ТКО — именно транспортная составляющая.