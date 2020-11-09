В Коми в День против фашизма участники «Молодежки ОНФ» напомнили студентам о трагических страницах истории

9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Дата была установлена по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран. Ежегодно в этот день во многих странах проходят тематические выставки, митинги, демонстрации и другие акции в память о жертвах нацизма и террора.

В этот день участники «Молодежки ОНФ» вместе с преподавателями истории провели лекции для студентов вузов и ссузов. В рамках акции «Классы доброты» встречи прошли в Московской области, Великом Новгороде, Краснодарском крае, а также в Республиках Дагестан и Коми.

О России как многонациональном государстве и поддержании добрососедских отношений ребята рассказали студентам Новгородского агротехнического и торгово-технологического техникумов.

«Лекция интересная, полезная, я узнал много новых терминов и немного глубже разобрался в истории своей страны», – поделился впечатлениями от встречи студент Новгородского агротехнического техникума Данил Иванов.

Как обезопасить себя и близких от идей экстремизма и национализма, к чему приводят утопические призывы радикальных организаций и каким образом можно противостоять деструктивным формированиям – об этом участники «Молодежки ОНФ» говорили сегодня с учащимися Серпуховского колледжа Московской области.

В Республике Коми лекцию для старшеклассников провели студенты третьего курса исторического факультета Сыктывкарского государственного университета. Они рассказали, как легко сегодня экстремистские организации вербуют сторонников в социальных сетях, и насколько важно критическое мышление в современных условиях информационной перенасыщенности.

«Мы пришли сегодня к ребятам, понимая необходимость сопротивления любым проявлениям фашизма, расизма и антисемитизма и осознавая, что молодежь наиболее подвержена негативным влияниям», – сказал участник «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Семен Филиппов.

В Махачкале ребята из «Молодежки ОНФ» Республики Дагестан провели акцию «Классы доброты» с учащимися многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей. В качестве примера противостояния разрушительным идеям экстремистов участники команды привели позитивный опыт волонтерства, активное участие в жизни своего региона, рассказали об акциях «Молодежки ОНФ» в республике.

«Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь в свои объединения, часто обещая ей легкое решение всех проблем, в том числе и материальных. Неокрепшие молодые умы зачастую даже не задумываются о том, что, участвуя в деятельности подобных формирований, они не только не решают свои существующие проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее. «Молодежка ОНФ» предлагает своим участникам другие идеи – добра, взаимопомощи, поддержки. Мы не просто декларируем, мы делаем. Помогаем и помогали медикам и подшефным пенсионерам в период пандемии в рамках акции #МыВместе, боролись с наводнениями в Иркутской области, с природными пожарами в Ростовской, Рязанской областях и Забайкалье, ликвидировали последствия разлива нефти на Таймыре – это лишь часть работы команды «Молодежка ОНФ» только в 2020 году. И мы уверены – если каждый попробует сделать жизнь своего двора, улицы или города лучше, наше общество и страна станут от этого только крепче», – резюмировал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.