В Инте сотрудники силовых структур отработали действия на случай захвата заложников

В Инте сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ, и других силовых структур отработали действия на случай захвата заложников. Согласно легенде, в правоохранительные органы поступает звонок о захвате заложников в поезде «Воркута-Москва». Преступник угрожает взорвать пассажирский вагон, от переговоров отказывается, ведет себя агрессивно. Решением оперативного штаба на территории Инты тут же был введен режим контр-террористической операции.