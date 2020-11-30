В этом году в некоторых образовательных и спортивных учреждениях Печоры прошли ремонтные работы

В этом году в некоторых образовательных и спортивных учреждениях Печоры прошли ремонты кровли, помещений и частичное благоустройство территорий. К примеру, реконструкция крыши Дворца спорта стала возможна благодаря гранту, который администрация Печоры получила от правительства Коми. Ранее на эти средства отремонтировали кровли ещё нескольких учреждений досуга – домов культуры в Озерном, Даниловке, Соколово и Кожве.