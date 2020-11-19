В этом году приняты беспрецедентные меры по социальной поддержке наиболее уязвимых категорий граждан, в том числе потерявших работу в связи с коронавирусными ограничениями, а также семей с детьми. Исполнение программы социальной защиты населения в Коми получило высокую оценку независимой экспертизы, а сегодня – и от парламентариев Коми во время бюджетных слушаний. На предстоящий период все социальные обязательства остаются в плане финансирования также неприкасаемыми. К тому же с 1 января 21 года все выплаты будут проиндексированы.