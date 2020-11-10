В день рождения М.Т. Калашникова сотрудники сыктывкарского ОМОН провели патриотическое мероприятие для кадетов подшефной школы

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Коми провели патриотическое занятие, посвященное 101-й годовщине со дня рождения выдающегося отечественного конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова, для кадетов подшефной Выльгортской общеобразовательной школы № 2.

«Михаил Тимофеевич – знаменитый конструктор, удостоенный звания Героя России и дважды звания Героя Социалистического Труда. Главное его достижение – это создание автомата Калашникова, который признан изобретением века и изображен на знаменах и гербах некоторых стран», — рассказал офицер спецподразделения. В ходе занятия школьники познакомились с биографией легендарного изобретателя оружия и с историей создания АК-47.

После исторического экскурса кадеты состязались в выполнении норматива по сборке и разборке автомата Калашникова. В завершение мероприятия офицеры ОМОН отметили, что ребята успешно справились с заданиями и показали не только хорошие теоретические знания, но и высокие практические умения.