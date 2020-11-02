Политические репрессии навсегда останутся для нас уроком истории, который учит ценить мир и согласие, помнить о ценности жизни, уважать и защищать права и свободы человека. С такими словами в день памяти жертв политических репрессий к жителям обратился Глава Коми. Сообщение распространила его пресс-служба. В 30-50-е годы прошлого века это место ссылки и заключения, через которое прошли тысячи наших соотечественников. Они строили северные города и посёлки, прокладывали дороги, трудились на освоении угольных, нефтегазовых месторождений, на лесозаготовках, развивали культуру и искусство. Для многих Коми стала вторым домом, который дал возможность реализоваться, найти своё место в жизни. Мы чтим память каждого пострадавшего от политических репрессий. Так за 20 лет работы над мартирологом «Покаяние» собрать и восстановить удалось информацию о более чем 140 тысячах репрессированных.