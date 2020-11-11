Участники акции #МыВместе в Коми доставили медикам села Богородск более тысячи СИЗов

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми в рамках акции #МыВместе помогли врачебной амбулатории в селе Богородск Корткеросского района: общественники передали местным медикам маски, перчатки, защитные экраны, антисептики – всего более тысячи средств индивидуальной защиты (СИЗы).

«Участники акции #МыВместе – активисты ОНФ и представители ВОД «Волонтеры-медики» в Коми – в период пандемии коронавирусной инфекции в первую очередь обращают внимание на помощь сельским медикам. Мы стараемся передавать средства индивидуальной защиты фельдшерско-акушерским пунктам и врачебным амбулаториям. Многие из них расположены в старых строениях, и дополнительная поддержка для них сейчас очень важна», — прокомментировала участница акции #МыВместе, сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Здравоохранение» в Коми Ольга Федулова.

Сотрудники врачебной амбулатории искреннее поблагодарили общественников за поддержку, отметив, что сейчас лечебное учреждение неплохо снабжается СИЗами, но дополнительная помощь никогда не помешает. Особенно медики поблагодари участников акции #МыВместе за многоразовые защитные экраны.

«Большое вам спасибо за поддержку, ребята!», — сказала процедурная медсестра Ольга Габова, отдавшая 40 лет своей жизни работе в Богородской врачебной амбулатории.

Ранее участники акции #МыВместе в Коми передали более тысячи единиц средств индивидуальной защиты фельдшерско-акушерским пунктам в селе Важкурья и поселке Визябож. Медучреждения получили маски, перчатки, защитные экраны и антисептики.

Напомним, несколько дней назад Роспотребнадзор указал на регионы, где показатели заболеваемости COVID-19 превышают средний по стране. Среди этих регионов – Республика Коми.

«В таких непростых условиях участники акции #МыВместе в Коми будут расширять помощь медикам, гражданам пожилого возраста, находящимся на самоизоляции, и гражданам, проходящим амбулаторное лечение, а также волонтерам», — отметила участница акции #МыВместе, эксперт регионального отделения ОНФ, представитель объединенного штаба акции #МыВместе в Коми, волонтер-медик Елена Помаскина.