Сыктывкарский «Строитель» одержал историческую победу на старте Чемпионата страны по хоккею с мячом. В Ульяновске наша команда разгромила местную «Волгу» со счетом 11-2. Дублями отметились Алексей Башарымов, Вадим Русин, Денис Лапшин. По одному голу на свой счет записали: Денис Горячев, Геннадий Бочкарев, Артём Лихачев, Виктор Фомичев и капитан команды Алексей Ничков. Результативными оказались розыгрыши двух угловых – в прошлом сезоне такие «стандарты» игроки «Строителя» исполняли крайне неудачно. На послематчевой пресс-конференции тренеры команд поздравили болельщиков с началом 29-го Чемпионата России и подвели итоги игры.