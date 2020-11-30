Сотрудники вневедомственной охраны более 80 раз выезжали по сигналу «Тревога»

Сотрудниками группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми с 23 по 29 ноября во время несения службы было задержано 4 человека за совершение различных преступлений и 19 человек за административные правонарушения. За неделю на пульт централизованной охраны поступило 83 сигнала «Тревога» из охраняемых объектов и квартир, из них в 9 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций.

В одной из местных религиозных организаций мужчина, находясь в состоянии опьянения, нарушал общественный порядок при проведении церковной службы. Один из работников нажал на кнопку тревожной сигнализации. На место происшествия незамедлительно приехала группа задержания вневедомственной охраны, которая задержала нарушителя.

Также росгвардейцами были доставлены в дежурную часть полиции подозреваемые в хищении имущества. Так, в гипермаркете по Сысольскому шоссе злоумышленники не оплатили электронику и алкогольную продукцию. Сотрудники магазина заметили их противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажали на кнопку тревожной сигнализации.

В Эжвинском районе города Сыктывкара мужчина взял с прилавка магазина алкоголь и скрылся с места преступления. Работники магазина сообщили о случившемся в полицию. Страже порядка составили ориентировку на злоумышленника и передали ее всем наружным службам. Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, заметили мужчину 1967 года рождения, схожего по приметам в ориентировке, и задержали его.

По данным фактам проводится проверка.