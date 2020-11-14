Сотрудники сыктывкарского ОМОН оказали помощь в эвакуации жильцов из горящего дома

В Сыктывкаре около четырех часов утра во время несения службы по охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности бойцы ОМОН территориального управления Росгвардии получили сообщение от дежурного о возгорании многоквартирного дома по улице Космонавтов.
На место происшествия незамедлительно прибыли росгвардейцы и сотрудники полиции. Из-за сильного задымления в здании была плохая видимость. Правоохранители стали эвакуировать жильцов дома и помогли пройти к выходу людям пожилого возраста. Из жилого дома было эвакуировано около 100 человек.
Благодаря слаженным и грамотным действиям стражей правопорядка удалось избежать трагических последствий чрезвычайного происшествия.
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