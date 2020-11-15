Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы за прошедшую неделю изъято 9 единиц охотничьего оружия

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 17 правонарушений в области оборота оружия, изъято 9 единиц охотничьего оружия, рассмотрено 290 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми напоминает гражданам о мерах по обеспечению сохранности оружия при его хранении, ношении и транспортировании. Обеспечение сохранности гражданского оружия – прямая обязанность его владельца. Поэтому утрата предметов вооружения вследствие нарушения требований действующего законодательства может повлечь административную и даже уголовную ответственность.

Граждане должны хранить принадлежащее им оружие и патроны по месту жительства в запираемых на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность оружия и патронов, безопасность их хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц. Хранение оружия и патронов к нему должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к оружию посторонних лиц.

Ношение охотничьего оружия в расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель, разрешается только непосредственно во время охоты. При ношении оружия граждане обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность, а также выданные подразделениями лицензионно-разрешительной работы лицензию либо разрешение на хранение и ношение имеющегося у них оружия.

Граждане осуществляют транспортирование оружия в количестве не более 5 единиц и патронов не более 1000 штук на основании разрешений подразделений лицензионно-разрешительной работы на хранение, хранение и ношение, хранение и использование соответствующих видов, типов и моделей оружия либо лицензий на их приобретение, коллекционирование или экспонирование оружия. Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах.