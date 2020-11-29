Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы за прошедшую неделю изъято 15 единиц охотничьего оружия

С 23 по 28 ноября сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 36 правонарушений в области оборота оружия, изъято 15 единиц охотничьего оружия. Рассмотрено 310 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

Житель г. Инты допустил нарушение правил безопасности при обращении с оружием, повлекшее его утерю. Так, при попытке достать из воды добычу, мужчина потерял равновесие, вследствие чего перевернулся вместе с лодкой. Среди утонувшего имущества оказалось его ружье.

Подобный случай произошел с жителем Княжпогостского района, который при производстве выстрела с плавательного средства, потерял равновесие и допустил опрокидывание лодки. Имущество с оружием утонуло. О случившемся гражданин сообщил в правоохранительные органы только спустя месяц.

Служба лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии напоминает об основах безопасного обращения с оружием и правилах его хранения. Нельзя стрелять на шум, на шорох, по неясно видимой цели. При заряжании, разряжании оружия его следует направлять стволом вверх или в землю, в строну от других лиц. Запрещается охота ближе двухсот метров от жилья. Владельцы оружия обязаны обеспечить его сохранность, а за утерю оружия они подлежат привлечению к административной ответственности.