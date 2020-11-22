Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы выявлены административные правонарушения в сфере оборота оружия

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 19 правонарушений в области оборота оружия, изъято 11 единиц охотничьего оружия. К административной ответственности привлечен житель г. Ухты, перевозивший свое охотничье оружие в расчехленном состоянии. Протокол за совершение административного правонарушения составлен на жителя г. Сыктывкара, не зарегистрировавшего в двухнедельный срок приобретенное оружие. Составлен один административный протокол за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций. Рассмотрено 277 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.