Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы выявлены административные правонарушения в сфере оборота оружия

Со 2 по 7 ноября 2020 года сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 4 правонарушения в области оборота оружия, изъято 4 единицы охотничьего оружия.

К административной ответственности привлечен житель Княжпогостского района, незаконно хранивший по месту жительства 65 патронов и части к огнестрельному оружию.

Составлен один административный протокол за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций. Рассмотрено 311 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.