Сотрудник лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Коми напомнил гражданам о возможности добровольно сдать незаконно хранящееся оружие

В Сыктывкаре на площадке службы Общественной приемной Главы Республики Коми состоялась прямая линия по вопросам добровольной сдачи оружия и боеприпасов к нему. На вопросы жителей региона ответил инспектор отделения контроля за оборотом оружия старший лейтенант полиции Андрей Адамко.

Сотрудник Росгвардии пояснил, что под добровольной сдачей оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ следует понимать выдачу лицом указанных предметов по своей воле или сообщение в отдел полиции достоверной информации о месте их нахождения при наличии реальной возможности дальнейшего их незаконного хранения. Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, либо сообщившие достоверную информацию о месте их нахождения, согласно законодательству РФ, освобождаются от административной и уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение.

«С начала 2020 года гражданами Республики Коми добровольно сдано 130 единиц незарегистрированного оружия. Сумма выплат за сданные предметы вооружения составила более 600 тысяч рублей», — отметил старший лейтенант полиции Андрей Адамко.

В ходе прямой линии офицер рассказал о порядке сдачи гражданами незарегистрированного оружия и боеприпасов на возмездной основе, а также о денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.