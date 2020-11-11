Росгвардейцы Коми задержали молодого человека, совершившего хищение продуктов питания

В Сыктывкаре в вечернее время автоэкипаж группы задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, обратил внимание на молодых людей, которые при виде служебного автомобиля стали вести себя подозрительно и резко изменили направление движения, попытавшись убежать от правоохранителей.

Росгвардейцы остановили юношей для проверки документов, и в ходе беседы один из злоумышленников признался, что совершил хищение продуктов питания из магазина поблизости. При осмотре похищенное имущество находилось при нем.

Росгвардейцы вместе с молодым человеком проехали в указанный магазин, где администратор, изучив записи с камер видеонаблюдения, подтвердил факт хищения продуктов. Гражданин был доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.