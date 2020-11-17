Расширенное заседание Прилузского представительства МОД «Коми войтыр»

Владимир Уйба принял участие в расширенном заседании Прилузского представительства МОД «Коми войтыр».

Заседание состоялось 13 ноября в селе Объячево. В нём также приняли участие руководители исполнительных органов власти Республики Коми, районной администрации.

Глава Республики Коми Владимир Уйба летом этого года объехал все города и районы республики, познакомился с людьми, работой предприятий и социальных учреждений региона, проблемами и перспективами развития территорий. По итогам каждой поездки составлен протокол поручений органам исполнительной власти республики и местного самоуправления по решению проблемных вопросов и реализации предложений, озвученных жителями во время встреч с главой республики.

По поручению Владимира Уйба республиканским Министерством национальной политики сейчас проводится работа по созданию Совета по развитию сельских территорий Республики Коми.

https://rkomi.ru/news/296