Прямая трансляция Грибабас

100 лайков-стример танцует | 150 лайков-стример 10 раз отжимается.

В 01:00 Грибабас уходит со стрима.

🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker

🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

🔴 https://donatepay.ru/d/61035

🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)

Пожалуйста в донате сообщайте, что выполнить.

🔵 Привет изподвыподверта 99 руб.

🔵 Запись в тетрадь Грибабаса 99 руб. (не более трёх слов, не политика, не мат и что-то нехорошее)

🔵 Песня 130 руб (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за стрим.

🔵 Караоке 130 руб.

🔵 Рассказать историю из жизни 99 руб.

🔵 Песня+танец 250 руб.(песня без мата)

🔵 Сигна 150 руб.(имена, ники без похабщины)

🔵 Зажечь свечу с добрыми пожеланиям 500 руб.

🔵 Бег на месте 5 минут 300 руб. (не более часа за стрим)

🔵 Отжимание 10 раз 300 руб. (2 раза за стрим или предварительно спросите)

🔵 Порвать футболку на себе 2000 руб.

🔵 Реклама вашего канала на стриме 300 руб.

🔵 Грибабас отправляется на такси туда и обратно покататся, разговаривает с водителем, всё записывается на видеокамеру, только звук, камера лежит на заднем сиденье включенная. 5000 руб.

🔵 Джон в памперсе лежит на полу и дрыгает ножками, Грибабас подходит и кормит его из бутылочки молоком. 10000 руб.

🔴 Лопнуть шарик с номером задания 300 руб.

——ЗАДАНИЯ:

1. Три стакана: один пустой, второй 100 руб, третий 1000 руб. , Грибабас угадывает.

2. Вести стрим с яблоком во рту 5 минут(кому короткая спичка).

3. Сценка Грибабас ДОКТОР.

4. Кому короткая спичка, ведёт стрим с прищепками на ушах и носу 10 минут.

5. Грибабас кидает в бутылку носком, всего 5 бутылок, за попадание 100 руб.

6. Кому короткая спичка тот обмазывает лицо опоненту сырным соусом.

7. С тостом в честь донатера выпить по баночке безалкогольного пива.

8. Вести стрим 5 минут с высунутым языком.

9. Пять пар разных штук, Грибабас выбирает по одной из каждой пары.

10. Зажигаем свечу в честь донатера.

11. Джон выбирает яйцо и бьёт об голову себе(два яйца на выбор одно сырое, одно варённое).

12. Скороговорки.

13. Джон разукрашивает лицо, как у участника группы КИСС.

14. Дегустация нового напитка.

15. Грибабас разукрашивает лицо, как у участника группы КИСС.

16. Речь на Грибландском языке про погоду.

17. Читаем чат с микрофоном для караоке.

18. Дегустация нового продукта.

19. Грибабас читает смешной стих о сегодняшнем дне.

20. Зрителю 300 руб. на телефон.

21. Грибабас угадывает напитки.

22. Зрители заказывают два танца.

23. Грибабас звонит другу Клюкера в контакте.

24. Грибабас ФРУКТОВЫЙ КОРОЛЬ.

25. Большая сигна донатеру.

26. Привет с хлопушкой.

27. Танец папуасов от стримеров.

28. Грибабас ищет спрятанную вещь, подсказки ГОРЯЧО, ХОЛОДНО.

29. Стримеры делают что хотят 10 минут.

30. Большая сигна донатеру.

31. Кому короткая спичка, на попу кастрюлю, на руки поварёшку и сито, на грудь тарелку и ходить 5 минут со словами: Я РОБОТ ПОВАР, Я НУЖЕН В КАЖДОЙ СЕМЬЕ.

32. Грибабас угадывает известные мультики из звуковых отрывков из них.

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✔️Почта klyuker@gmail.com

✔️Адрес для посылок, индекс 140209, Московская область, г.Воскресенск, ул. Кагана д.23,

а/я-235, Нагорных Александру Леонидовичу

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#клюкер #стрим