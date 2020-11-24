Предельная штатная численность работников органов исполнительной власти будет сокращена с 1 января на 5%. Распоряжение об этом подписал Первый вице-премьер Правительства Коми Игорь Булатов. При этом высвободившиеся бюджетные средства, предусмотренные на оплату их труда, как следует из документа, останутся внутри ведомств, в целях совершенствования системы материальной мотивации гражданских служащих. Не затронет решение лишь Минюст, Минздрав, Стройжилтехнадзор, Комитет по закупкам, Комитет по тарифам, Минцифры и Управление по охране объектов культурного наследия.