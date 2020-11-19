По сигналу ОНФ в Коми ГИБДД принимает меры по улучшению дорожной ситуации на трассе в Усть-Цилемском районе

По сигналу активистов Общероссийского народного фронта в Коми Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Коми принимает меры по улучшению дорожной ситуации на трассе Усть-Цильма — Хабариха — река Сосья в Усть-Цилемском районе.

Ранее ОНФ в Коми обратил внимание на проблему неудовлетворительного состояния дороги, после чего региональный Минстрой сообщил о том, что рассмотрит вопрос о включении автодороги Усть-Цильма — Хабариха — Сосья в план ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако до этого остаются другие нерешенные вопросы. Один из них — «убивание» дороги большегрузным транспортом.

В ОНФ в Коми пожаловались местные жители на то, что несмотря на ограничительные знаки – грузоподъемность не более 15 и 5 т, водители грузового автотранспорта на дороге массово не соблюдают эти правила, и тем самым окончательно убивают дорогу. Общественники обратились в УГИБДД МВД по Коми, чтобы они взяли вопрос соблюдения правил дорожного движения (ПДД)_на дороге на дополнительный контроль. Последовали действия.

Заместитель начальника управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Коми Алексей Моисеев сообщил, что госавтоинспекцией Усть-Цилемского района к административной ответственности за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства привлечено за последнее время более 20 водителей и усилен контроль за соблюдением участниками дорожного движения ПДД.

Кроме того, сотрудники полиции подтвердили выводы общественников о ненормативности покрытия на этой дроги. Так, по поручению управления ГИБДД МВД по Республике Коми 30 октября 2020 года госавтоинспекцией Усть-Цилемского района было осуществлено обследование указанных участков автомобильной дороги и выявлены недостатки дорожного покрытия в виде выбоин (просадок), превышающие предельно допустимые размеры по ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Коми.

«Отмечаем, что государственные органы оперативно и действенно реагируют на сигналы ОНФ в Коми. В то же время, понимаем, что решение всего комплекса проблем на дороге, в том числе по планам ее ремонта — это не сиюминутный вопрос. Общественники будут держать его на контроле», — прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Коми Алексей Воронюк.