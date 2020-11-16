Открытие РЫБАЛКИ на ТАЕЖНОМ ОЗЕРЕ /МЕДВЕДЬ разбил ОКНО в ИЗБЕ / ПЕРВЫЙ ЛЕД 2020 — 2021
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Друзья всем привет. вот и пришла к нам зима. по традиции решили открыть сезон зимней рыбалки на таежном озере. когда добрались до таежного озера решили вам показать избу. как вы сами видели в избе было разбито окно. по нашим предположениям окно разбил медведь. таежное озеро нас сначала не хотело принимать. рыба отказывалась клевать совсем. но мы не могли ничего не поймать на первом льду 2020 — 2021. в итоге благодаря поискам рыбы и удаче нам удалось наловить окуня. как вы заметили на таежных озерах окунь черного цвета. куда планируем следующий выход на рыбалку пусть останется в тайне. вы все сами увидите на канале.
#первыйлед #рыбалканапечоре #зимняярыбалка
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Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg
Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7
Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ
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