Открытие РЫБАЛКИ на ТАЕЖНОМ ОЗЕРЕ /МЕДВЕДЬ разбил ОКНО в ИЗБЕ / ПЕРВЫЙ ЛЕД 2020 — 2021

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Друзья всем привет. вот и пришла к нам зима. по традиции решили открыть сезон зимней рыбалки на таежном озере. когда добрались до таежного озера решили вам показать избу. как вы сами видели в избе было разбито окно. по нашим предположениям окно разбил медведь. таежное озеро нас сначала не хотело принимать. рыба отказывалась клевать совсем. но мы не могли ничего не поймать на первом льду 2020 — 2021. в итоге благодаря поискам рыбы и удаче нам удалось наловить окуня. как вы заметили на таежных озерах окунь черного цвета. куда планируем следующий выход на рыбалку пусть останется в тайне. вы все сами увидите на канале.

#первыйлед #рыбалканапечоре #зимняярыбалка

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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