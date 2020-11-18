Открытие нового корпуса Краснозатонской школы №9

В сыктывкарском посёлке Краснозатонский открылась новая школа на 600 мест.

Новый корпус МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» расположен в микрорайоне Сосновая поляна. Здесь учатся дети с 1 по 9 класс. Со знаменательным событием ребят, родителей и педагогический коллектив школы поздравил Глава Республики Коми Владимир Уйба.

«Открытие нового корпуса школы – большое событие не только для посёлка Краснозатонский, но и всей нашей республики, — отметил Владимир Уйба. – Здесь в современных и комфортных условиях ребятишки будут совершать первые открытия и одерживать первые победы. Именно в школе ребёнок учится постигать окружающий мир и свой внутренний мир. Пусть эта школа станет тёплым, радостным домом для всех – и детей, и педагогов. В добрый путь!»

Трёхэтажное кирпичное здание построено по самым современным стандартам: просторные коридоры и классы, актовый и спортивный залы, лифты и панорамные окна, система вентиляции. Предусмотрена возможность обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Отапливает объект собственная газовая котельная. Рядом находится сквер с большой спортивной площадкой.

Ввод в строй нового учебного заведения позволит разгрузить действующую школу в посёлке Краснозатонском и ликвидировать двухсменный режим обучения.

https://rkomi.ru/news/299