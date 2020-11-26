Отчёт Главы Республики Коми о результатах деятельности Правительства республики в 2019 году

Отчёт Главы Республики Коми Государственному Совету Республики Коми о результатах деятельности Правительства Республики Коми в 2019 году.

В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Коми глава республики представляет в Государственный Совет Республики Коми ежегодные отчеты о результатах деятельности Правительства Республики Коми. В указанных отчётах определяет основные направления социально-экономического развития Республики Коми на соответствующий период.

https://rkomi.ru/news/331