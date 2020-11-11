Коронавирус вмешался, но основные результаты программы развития физкультуры и спорта по итогам 2020 года будут достигнуты — заявил новый министр профильного ведомства Коми. Из ключевых моментов Виталий Савилов отметил подготовку к чемпионату мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре, строительство стадиона в Верхней Максаковке, работы в рамках национального проекта и «Народного бюджета». В планах министерства добиваться увеличения финансирования из различных источников на следующий год.