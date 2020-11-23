ОНФ запускает опрос о прозрачности работы управляющих компаний

Эксперты тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» совместно с Рейтинговым агентством строительного комплекса (РАСК) инициировали на портале «Народный контроль» опрос собственников квартир о работе управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома.

«Работа УК часто вызывает много вопросов и нареканий со стороны граждан. Нередки случаи, когда жители многоквартирных домов сталкиваются с тем, что управляющая компания не реагирует на обращения, завышает тарифы на содержание и обслуживание дома, или халатно относится к исполнению других своих обязательств в рамках заключенного договора. При этом людям сложно отстоять свои интересы, разобраться во всех хитросплетениях законодательства, регулирующего эту сферу, и получить объективную информацию по своей управляющей компании», – заявил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

В октябре 2020 г. ОНФ совместно с Рейтинговым агентством строительного комплекса (РАСК) провел глобальное исследование, посвященное доступности информации о результатах деятельности управляющих компаний. В ходе мониторинга были выявлены проблемы, связанные с раскрытием информации на официальном портале ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru). В частности, было обнаружено, что по каждой второй управляющей организации отсутствуют сведения о доходах и расходах, полученных от управления многоквартирными домами. По каждой пятой управляющей организации отсутствуют данные о числе домов в управлении и численности персонала.

В рамках продолжения исследования ОНФ запускает масштабный опрос среди жителей многоквартирных домов, чтобы выяснить уровень удовлетворенности работой управляющих компаний и наличия информации об их деятельности. «В ходе опроса мы рассчитываем получить живой отклик от жителей многоквартирных домов. Этот вопрос касается большинства из нас и поэтому особенно важен», – отметил Алексеенко.

Пройти опрос можно на сайте.