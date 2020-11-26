ОНФ в Коми добивается ремонта дороги в Усть-Цилемском районе

После вмешательства активистов Общероссийского народного фронта в Коми дорогу Усть-Цильма — Сергеево-Щелье — Хабариха — река Сосья в Усть-Цилемском районе отремонтировали. О неудовлетворительном состоянии дороги, разбитой большегрузами, общественникам сообщили местные жители. Из-за плохого состояния дорожного полотна даже отменяли движение пассажирского автобуса по маршруту Усть-Цильма –Хабариха.

После проведенного рейда эксперты ОНФ направили обращения муниципальным и региональным властям. Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД по Республике Коми взяла этот вопрос на дополнительный контроль.

В свою очередь в администрации Усть-Цилемского района после сигнала общественников проинформировали, что участки указанной автодороги находились в ненормативном состоянии вследствие образования просадок грунта и колейности.

«Администрация муниципального района Усть-Цилемский обратилась в ГКУ «УправтодорКоми» с целью приведения в кратчайшие сроки в нормативное состояние поврежденных участков, инспектором технадзора учреждения совместно с подрядной организацией, выполняющей работы по содержанию, были определены необходимые объемы и виды работ для восстановления участков автодороги. Работы по приведению в нормативное состояние проблемных участков выполнены», — сообщил заместитель руководителя администрации Усть-Цилемского района Андрей Хозяинов.

Напомним, ранее из-за поврежденного дорожного покрытия на участках дороги приходилось даже прекращать движение пассажирского автобуса по маршруту Усть-Цильма -Хабариха.

Эксперты ОНФ отметили положительную реакцию органов власти на обращение общественности и намерены добиться капитального ремонта дороги Усть-Цильма — Сергеево-Щелье — Хабариха — река Сосья в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Данный вопрос Минстрой Коми уже пообещал рассмотреть. Для помощи региону в его решении подключилась сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми, сенатор Совета Федерации от Госсовета Коми Елена Шумилова. Оставляем этот вопрос на общественном контроле. Мониторинг в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в республике будет продолжен», — прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Коми Алексей Воронюк.