ОНФ в Коми добивается переселения людей из опасного жилья на улице Пионерской в Печоре

Мониторинг экспертов тематической площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» в Коми выявил на улице Пионерской в Печоре аварийные жилые дома, в которых дети, ветераны, пожилые люди много лет живут с риском для жизни. Строения официально давно признаны опасными: дом №26 аварийный с 2015 г., а дом №32 – с 2009 г. Но местные власти не торопятся расселять людей. Общественники обратились в администрацию Печорского района и прокуратуру республики с просьбой принять меры по исправлению ситуации.

Дома на улице Пионерской в Печоре 1942 и 1948 годов постройки. Это деревянные двухэтажные восьмиквартирные строения. Городская межведомственная комиссия еще 25 февраля 2009 г. признала дом №32 аварийным. Специалисты выявили массу нарушений: повреждения, искривления и выпучивание стен, осадка участков здания, трещины в перекрытии, массовое отслоение штукатурного слоя, повреждение основания, аварийная электропроводка, полуразрушенная крыша и многое другое.

«Состояние несущих конструкций аварийное. Жилой дом является непригодным для проживания, капитальный ремонт экономически нецелесообразен», — говорится в акте комиссии.

Эксперт ОНФ в Коми Наталья Липитан рассказала, что после этого местные власти не предприняли никаких действий. 30 августа 2012 г. городская комиссия повторно признала жилой дом аварийным и подлежащим сносу. Но и тогда все осталось как прежде — жильцы так и не попали в программу переселения из аварийного жилья.

Активисты ОНФ в Коми провели рейды, опросили граждан. Выяснилось, что аналогичная ситуация наблюдается с соседним домом №26 на улице Пионерской, хотя аварийным он был признан позже. Общественники зафиксировали в домах множество опасных для проживания нарушений.

«Жить с каждым днем все труднее. В квартирах перекрытия крыш уже проламываются, потолки квартир не выдерживают, проводка самовозгорается. В одном из домов проживает семья с двумя маленькими детьми пяти и семи лет, на одну из девочек чуть не упал кирпич от разваливающейся на крыше дома трубы. Ребенок чудом остался невредим», — пожаловались жители.

В одной из квартир в санузле на ребенка упала стена. В другой опасной квартире живет семья с ребенком с диагнозом ДЦП, но у мамы нет возможности снимать надлежащее жилье. В аварийном доме проживает также одинокая женщина 85 лет, дитя войны. В таких условиях невозможно жить даже взрослым молодым и здоровым людям, не то что пожилым ветеранам, посетовали жильцы.

«В Коми с 2013 года реализуется программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе в Печоре. Общественники сталкиваются в регионе с проблемой, когда ветхие дома долгое время не признаются аварийными, поэтому люди не могут попасть в программу переселения. Но с домами в Печоре иное дело. Попросили администрацию Печорского района разобраться с этим и решить вопрос с планами по переселению граждан. Также попросили прокуратуру республики взять вопрос на дополнительный контроль, ведь речь идет о здоровье и жизни людей. Мониторинг аварийного жилья в Коми будет продолжен», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.