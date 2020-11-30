ОНФ совместно с ДОМ.РФ запускает опрос граждан об улучшении жилищных условий

С 30 ноября по 13 декабря 2020 года Общероссийский народный фронт совместно с ДОМ.РФ проводит опрос граждан о планах по улучшению жилищных условий. Активисты ОНФ в Коми призвали граждан республики присоединиться к мониторинговой акции.

«Участвуя в опросе, вы помогаете объективно оценить текущую ситуацию, а также выявить наиболее перспективные направления жилищной политики и препятствия для их реализации. Заполнение анкеты займет не более 10 минут. Спасибо за участие в опросе!», — обратилась член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

Согласно Указу Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина, одним из целевых показателей достижения национальных целей к 2030 году является улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. Опрос поможет объективно оценить текущую ситуацию и выявить наиболее перспективные направления и препятствия для их реализации. Опрос проводится анонимно, ответы будут анализироваться комплексно и обезличено.

«Национальная цель развития по улучшению жилищных условий граждан определена Президентом, и она должна быть, безусловно, достигнута. Решения должны опираться на запросы самих граждан, для этого ОНФ постоянно обращается к людям за их мнением и доносит его до Правительства. Например, одна часть граждан планирует купить дом или квартиру на свои средства или с помощью ипотеки, другая часть предпочитает индивидуальное жилищное строительство или получить жилье от работодателя, также рассматривается вариант социального найма и аренды», — отметил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Пройти онлайн-опрос могут все желающие совершеннолетние граждане России. Для прохождения опроса необходимо пройти по ссылке.