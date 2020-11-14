ОНФ проводит опрос граждан, переболевших коронавирусной инфекцией

Народный фронт проводит опрос граждан с целью выявления наиболее проблемных мест в системе организации помощи больным коронавирусной инфекцией.

Если в момент болезни вы столкнулись с какой-либо проблемой, просим вас максимально подробно описать, что и где произошло. Возможно, именно ваша история поможет изменить ситуацию к лучшему.

Данные будут анализироваться обезличенно.

Опрос можно пройти по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/pandemic-COVID-19