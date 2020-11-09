ОНФ продолжает помогать НКО: Общественники проводят всероссийский вебинар для некоммерческих организаций

Общероссийский народный фронт продолжает проводить мероприятия по поддержке некоммерческих организаций (НКО) в различных форматах. ОНФ совместно с фондом помощи детям с ДЦП «Подарок ангелу» и социальным проектом «Доброшрифт» проводит образовательный вебинар на тему «Фандрайзинг в НКО». ОНФ регулярно проводит образовательные мероприятия для партнеров — представителей третьего сектора.

12 ноября в 11:00 (время московское) Народный фронт приглашает на вебинар на тему «Фандрайзинг в НКО». Ведущая — Анастасия Приказчикова, генеральный директор и соучредитель фонда помощи детям с ДЦП «Подарок ангелу», продюсер социальной кампании «Доброшрифт».

На вебинаре можно будет узнать и освоить инструменты: медиафандрайзинга, волонтерского фандрайзинга, эффективных фандрайзинговых социальных кампаний, секреты упаковки и презентации проектов для партнеров. Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по ссылке: https://obshcherossiyskiy-n-event.timepad.ru/event/1463382/

«Работа и поддержка социально ориентированных НКО – одно из направления работы ОНФ и партнерских организаций. Некоммерческий организации – это один из важнейших общественных институтов, который необходимо развивать. Эта работа будет продолжаться», —

прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Здравоохранение» в Республике Коми Ольга Федулова.