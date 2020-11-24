ОНФ призвал власти наладить систему своевременного ремонта школ и других социальных объектов в Коми

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта по итогам круглого стола направили в правительство Коми предложение по решению проблемы затягивания ремонтных работ в школах республики. В нем общественники просят власти наладить на уровне региона систему контроля подготовки качественной и своевременной проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта школ и других муниципальных и республиканских социальных объектов. Как показал мониторинг ОНФ, в Коми есть школы, которые не были своевременно отремонтированы к началу учебного года.

Общественники зафиксировали вопиющие случаи. Так, в школе № 20 в Ухте не могут починить крышу с лета 2020 г. Похожая ситуация в школе № 1 поселка городского типа Троицко-Печорск. Активисты ОНФ обратились к муниципальным властям, чтобы те срочно приняли меры по ремонту крыш в обозначенных учебных заведениях. Заместитель руководителя администрации Ухты Марина Метелева на круглом столе заверила, что вопрос по ухтинской школе будет взят на особый контроль.

В свою очередь эксперты Народного фронта отметили, что проблема, когда школы входят в зимний период с протекающими крышами, а бюджетные деньги не осваиваются, носит системный характер в Коми.

«Случаи в Ухте и Троицко-Печорске — вершина айсберга. Низкое качество подготовки документации со стороны муниципальных и государственных заказчиков – распространенное явление. От этого страдают все стороны, в том числе предприниматели, которые не могут начать работы и получить заработанные средства. В период пандемии коронавирусной инфекции работы по муниципальным и государственным контрактам — это, фактически, единственное спасение для средних и малых предприятий», — отметил эксперт регионального отделения ОНФ в Коми, индивидуальный предприниматель Анатолий Чеботарев.

Заказчики — общеобразовательные учреждения и управления образования в муниципалитетах, руководители других социальных учреждений — не вносят изменений в некачественные строительные документы по ремонту объектов. По этой причине подрядчики не могут начать работы или работы затягиваются на неопределенные сроки.

«Дело в том, что муниципальные и государственные заказчики часто не являются специалистами по строительству. Активисты ОНФ в Коми ранее убедились в остроте вопроса с качеством подготовки документации в ходе мониторинга возведения фельдшерско-акушерских пунктов. Сроки строительства сорваны, одна из причин — нарушения при подготовке документов. После обращения Народного фронта правительство Коми взяло на контроль возведение ФАПов, в том числе качественную подготовку документации. Сейчас эта проблема снята. Теперь ОНФ в Коми добивается, чтобы такая же система контроля заработала и при ремонте школ и других объектов, ремонтируемых за счет бюджетов, но прежде всего – школ», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми, сенатор Совета Федерации Елена Шумилова.

Участники круглого стола Народного фронта в Коми поддержали данную позицию. Во встрече приняли участие представители системы образования, муниципальных властей, региональной прокуратуры, депутаты Государственного совета Коми, эксперты строительной отрасли, члены Общественной палаты республики, представители предпринимательского сообщества.