ОНФ обновил карту закредитованности России: долги домохозяйств выросли на два процента за три месяца

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств. Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в третьем квартале 2020 г. увеличился по отношению к уровню второго квартала на 2% и составил 32%. Годом ранее этот показатель составлял 30%. Доля просроченной задолженности осталась на уровне второго квартала 2020 г. и составляет 4,4%.

По итогам третьего квартала 2020 г. совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 19,28 трлн руб., увеличившись на 9,8% с начала года. По сравнению с третьим кварталом 2019 г. рост задолженности составил 13,3%. Средняя задолженность домохозяйства составила 341 559 руб.

Динамика роста закредитованности связана прежде всего с ипотекой, которая остается главным драйвером роста кредитов населению. Продление программы льготной ипотеки до середины будущего года с высокой вероятностью будет основной причиной кредитного бума еще на какое-то время.

Исходя из данных Национального бюро кредитных историй в третьем квартале 2020 г. средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,66 млн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,8% (в третьем квартале 2019 г. – 2,43 млн руб.). При этом по сравнению с «допандемийным» первым кварталом 2020 г. данный показатель вырос менее существенно – на 3,7% (в январе-марте 2020 г. – 2,57 млн руб.). В третьем квартале средний размер выданных ипотечных кредитов компенсировал падение второго квартала и вышел на рекордные значения. При этом в сентябре 2020 г. средний размер ипотеки оказался на уровне 2,72 млн руб., или на 10,7% больше, чем годом ранее (в сентябре 2019 г. – 2,46 млн руб.).

В сентябре 2020 г. самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования – был отмечен в Москве (5,90 млн руб.), Московской области (4,41 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,53 млн руб.), а также в Приморском крае (3,28 млн руб.) и Ленинградской области (3,12 млн руб.).

Что касается динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров ипотечного кредитования), то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост в сентябре продемонстрировали Омская (+22,9%) и Волгоградская (+19,9%) области, Ставропольский край (+17,6%), а также Московская (+17,0%) и Вологодская (+16,3%) области. В то же время единственным регионом из топ-30, в котором «средний чек» по ипотеке сократился, оказалась Свердловская область (-0,3%).

«Рост ипотечного кредитования стимулируется как за счет снижения ставок благодаря программам господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой ЦБ РФ. Снижение ставок привлекает на рынок надежных заемщиков – граждан с достаточной платежеспособностью и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы», – пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Она также отметила тенденцию увеличения средней суммы потребительского кредита, которая продолжилась и в третьем квартале. Кредиторы сохраняют настороженность в выдаче потребительских кредитов заемщикам с даже немного повышенным уровнем риска. При этом по сравнению с сентябрем прошлого года «средний чек» по потребительским кредитам в сентябре 2020 г. вырос на 19,3% и составил 228,7 тыс. руб. (в сентябре 2019 г. – 191,7 тыс. руб.).

В сентябре 2020 г. самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах России был отмечен в Москве (492,6 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (371,5 тыс. руб.), Московской области (354,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (350,3 тыс. руб.), а также в Ленинградской области (256,5 тыс. руб.). При этом в сентябре 2020 г. значительный рост динамики среднего размера выданных потребительских кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Ханты-Мансийский АО (+31,6 тыс. руб.), Приморский край (+30,4%), Омская область (+29,4%), Республика Башкортостан (+28,1%), а также Алтайский край (+27,0%).

Рост отмечают эксперты и по лимитам банковских кредитных карт. В третьем квартале 2020 г. средний размер лимита по кредитным картам составил 66,5 тыс. руб., увеличившись на 6,6% по сравнению с предыдущим кварталом (во втором квартале 2020 г. – 62,4 тыс. руб.). Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос менее значительно – на 1,6% (в третьем квартале 2019 г. – 65,5 тыс. руб.). Однако в третьем квартале было выдано 2,20 млн новых кредитных карт. Это на 24,2% меньше, чем в третьем квартале 2019 г. – 2,90 млн карт. Больше всего новых кредиток в регионах России было выдано в Москве (135,5 тыс.), Московской области (103,3 тыс.), Краснодарском крае (90,8 тыс.), Санкт-Петербурге (78,7 тыс.) и в Республике Башкортостан (73,1 тыс.). Снижение числа выдачи новых кредитных карт было отмечено во многих регионах страны.

Лидерами по сокращению количества новых выданных кредиток в третьем квартале стали Москва (-33,5%), Московская область (-33,1%), Санкт-Петербург (-28,9%), Хабаровский край (-27,4%), а также Волгоградская область (-26,7%).

В сегменте автокредитования также наблюдается рост. В третьем квартале средний размер автокредита (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 843,3 тыс. руб. Это на 8,1% (в третьем квартале 2019 г. – 779,7 тыс. руб.) больше, чем в третьем квартале прошлого года. По сравнению с «карантинным» вторым кварталом этого года средний размер автокредита вырос на 11,5% (во втором квартале 2020 г. – 756,7 тыс. руб.). То есть размер автокредитов вернулся на высокий уровень четвертого квартала 2019 г. (842,6 тыс. руб.), несмотря на кратковременное снижение в апреле-мае.

Также в третьем квартале выросло и количество микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. руб.). В третьем квартале их было выдано 4,54 млн – это на 17,9% больше, чем в предыдущем квартале (во втором квартале 2020 г. – 3,85 млн). Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в третьем квартале 2020 г. количество выданных микрозаймов снизилось на 1,3% (в третьем квартале 2019 г. – 4,60 млн). Больше всего, с июля по сентябрь включительно, микрозаймов было выдано в Москве (183,1 тыс.), Московской области (164,8 тыс.), Краснодарском крае (162,3 тыс.), Свердловской области (157,7 тыс.) и Республике Башкортостан (148,9 тыс.). В третьем квартале по сравнению с «пандемийным» вторым кварталом рост числа выданных микрозаймов продемонстрировали Белгородская (+61,3%), Архангельская (+54,7%) и Вологодская (+43,6%) области, а также Пермский край (+30,9%) и Нижегородская область (+29,0%). В то же время единственным регионом в топ-30, в котором в августе было зафиксировано незначительное сокращение количества выданных микрозаймов, стала Кемеровская область (-7,5%). В Москве и Санкт-Петербурге рост выдачи займов «до зарплаты» составил 13,7% и 17,4% соответственно.

Эксперты ОНФ отмечают, что и показатель долговой нагрузки (ПДН) растет у всех категорий российских заемщиков независимо от уровня доходов. За прошедшие шесть месяцев больше всего ПДН вырос в сегменте заемщиков со средними доходами (от 20 тыс. до 40 тыс. руб.) – до 25,16%. Чуть меньше долговая нагрузка увеличилась у граждан с наибольшими доходами (свыше 40 тыс. руб.) – до 20,87%.

Самыми низкими темпами ПДН рос у заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. руб.) – до 29,24%. Наибольшие показатели ПДН у граждан с доходами ниже среднего были продемонстрированы в Амурской области (37,39%), Республике Мордовия (35,50%) и Красноярском крае (35,46%). У граждан со средними доходами – в Амурской (31,94%), Кировской (30,25%) и Вологодской (29,47%) областях. У граждан с доходами выше среднего — в Амурской (25,42%), Архангельской (23,83%) и Кировской (23,19%) областях.

В региональном разрезе уровень закредитованности отдельных субъектов превысил 60%. Уже традиционно это Калмыкия (65%) и Тыва (61%). Уровень закредитованности домохозяйств свыше 40% наблюдается в Чувашии (50%), Иркутской (45%) и Курганской (44%) областях, Удмуртии (43%), Ленинградской области (43%), Республике Алтай (42%), Оренбургской (42%) и Новосибирской областях (42%), а также в Республике Саха (Якутия) (41%).

Низкие показатели закредитованности сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа и в Крыму.

Субъект РФ Средняя задолженность домохозяйства, руб. Уровень закредитованности, в % от годового дохода Республика Ингушетия 95381 8% Республика Дагестан 104088 8% г. Севастополь 97955 9% Чеченская Республика 119447 9% Республика Крым 74486 11% Ненецкий автономный округ 542415 19% г. Москва 467691 20% Чукотский автономный округ 495216 22%

* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

Средний уровень прострочки по стране составляет 15 047 руб. на домохозяйство.

По доле просроченной задолженности лидирует Республика Ингушетия (9% против среднероссийского уровня 4,4%), в топ-5 также входят Карачаево-Черкессия, Северная Осетия – Алания, Адыгея и Чеченская Республика.

Субъект РФ Средний объем просроченной задолженности, руб. Доля просроченной задолженности, % Республика Ингушетия 8 263 9% Карачаево-Черкесская Республика 21 868 8% Республика Северная Осетия — Алания 21 535 8% Республика Адыгея (Адыгея) 19 371 7% Чеченская Республика 7 765 7% Кабардино-Балкарская Республика 13 476 6% Калининградская область 20 581 6% Краснодарский край 19 294 6% Ставропольский край 16 467 6% Волгоградская область 14 833 6% Самарская область 16 746 6% Ростовская область 15 900 6% Республика Дагестан 5804 6% Республика Бурятия 17764 6%

* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

Банковские депозиты в третьем квартале 2020 г. составили 32, 9 трлн руб., их объем вырос на 3% по сравнению со вторым кварталам 2020 г. и на 7% по сравнению с началом года. При этом объем рублевых вкладов составил 25,7 трлн руб. и в иностранной валюте – 7,2 трлн руб. В процентном соотношении 78% депозитного портфеля граждан приходятся на вклады в рублях, 22% – на вклады в иностранной валюте. Эксперты отмечают рост депозитов в иностранной валюте на 13% в третьем квартале 2020 г. по сравнению со вторым кварталом. По сравнению с началом года валютный депозитный портфель показал рост на 17%.

По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, лидируют Москва (90%) и Санкт-Петербург (85%), а также Калининградская, Самарская, Ярославская, Мурманская области, Чувашия и Владимирская область (выше 50%).

«Рост показателя закредитованности в третьем квартале закономерен. В период карантина с марта по июнь выдача кредитов замедлилась. Кроме того, произошло снижение ключевой ставки ЦБ и продолжилось стимулирование ипотечного кредитования со стороны государства. Все это влияет на рост уровня закредитованности на фоне резкого и продолжающегося падения уровня реально располагаемых доходов населения», – уточнила Лазарева.

«На наш взгляд, именно сейчас важно следовать принципам ответственного кредитования со стороны кредиторов и разумного финансового поведения со стороны граждан. Надеяться только на поддержку государства в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки и экономической неопределенности – смерти подобно. При этом замедление роста просрочки подтверждает полезность действий государства по развитию инструментов кредитных и ипотечных каникул, а также персонального внесудебного банкротства. Стоит отметить, что наибольший объем «государственной» реструктуризации пришелся именно на ипотечное кредитование, а основная доля реструктуризации потребительских кредитов прошла по собственным программам кредиторов. Это произошло из-за того, что далеко не все желающие прошли в воронку возможностей государственной программы. Возможно, граждане извлекут из этого урок и изменят свою стратегию потребления, чтобы избежать проблем в будущем», – резюмировала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков».

Кредитную карту с показателями по каждому субъекту РФ можно посмотреть на сайте проекта ОНФ «За права заемщиков»: http://zapravazaemschikov.ru/map/