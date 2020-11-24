Офицер вневедомственной охраны провел профориентационное занятие для сыктывкарских студентов

Врио начальника отдела кадров Управления вневедомственной охраны по Республике Коми капитан полиции Александр Иванов провел профориентационное мероприятие для студентов первого и второго курсов Сыктывкарского автомеханического техникума. Офицер рассказал об актуальных вакансиях и специфике службы в подразделениях вневедомственной охраны региона, озвучил требования, предъявляемые к кандидатам для поступления на службу, и предусмотренные социальные гарантии и льготы. Также Александр Иванов разъяснил порядок подачи документов в высшие учебные заведения Росгвардии, рассказал о прохождении вступительных испытаний и возможности трудоустройства после выпуска.

В ходе встречи врио начальника отдела кадров Управления вневедомственной охраны ответил на вопросы студентов, большинство которых интересовались нормативами по физической подготовке при поступлении в вуз и требованиями при приеме на службу. В завершение мероприятия учащиеся поблагодарили капитана полиции Александра Иванова за конструктивные ответы и рекомендации.