Объем бюджетных средств на реализацию госпрограммы по спорту в следующем году будет снижен

Об этом заявила вице-спикер Госсовета Валентина Жиделева. В связи с этим накануне традиционных бюджетных слушаний она инициировала встречу депутатов с новым министром спорта Коми Виталием Савиловым. Что будет в приоритете, не останется ли за бортом детский и массовый спорт – спросила вице-спикер. Савилов сообщил, что сейчас активно знакомится со всеми направлениями работы своего ведомства, в том числе с инвестпроектами и анализом потребностей региона. Детский спорт остается в приоритете, заверил он, также как поддержка профессиональных команд и тренерского состава. Министр рассказал, что имеет большой опыт в разработке и эксплуатации крупных спортобъектов и сооружений, знаком с нормативной базой в данной области и уверен, что вместе с местным профессиональным сообществом ему удастся справиться с поставленной задачей, и спорт в республике будет развиваться. Госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта» Госсовет планирует рассмотреть 10 ноября.